Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına Feyza Civelek mi sebep oldu? Açıklama geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu ile set arkasında sorun yaşadığı iddia edilen Feyza Civelek, bu iddialara sessiz kalmadı. Taşçıoğlu'nun yaşanan anlaşmazlık nedeniyle diziden apar topar gönderildiği konuşulurken, Civelek'ten konuyla ilgili paylaşım geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada ortaya atılan söylentiler gündem oldu.
İddialara göre, dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek ile Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu arasında set arkasında sorun yaşandı. Taşçıoğlu bunun üzerine apar topar diziden gönderildiği öne sürülmüştü.
AÇIKLAMA GELDİ
Dizinin yapım şirketinden, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan bir açıklama yayımladı. Açıklamayı da Feyza Civelek kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Pembe karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır. Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.