Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına Feyza Civelek mi sebep oldu? Açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada ortaya atılan söylentiler gündem oldu.

İddialara göre, dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek ile Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu arasında set arkasında sorun yaşandı. Taşçıoğlu bunun üzerine apar topar diziden gönderildiği öne sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ

Dizinin yapım şirketinden, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan bir açıklama yayımladı. Açıklamayı da Feyza Civelek kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: