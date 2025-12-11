Kızılcık Şerbeti’nde yaprak dökümü devam ediyor! Zülkâr da diziden ayrılıyor
Gold Film imzasıyla ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosunda önemli bir ayrılık yaşanacağı kesinleşti. Dizinin sevilen karakterlerinden Zülkâr'a hayat veren oyuncu Bahtiyar Memili, senaryodaki hikayesinin sonuna gelinmesi nedeniyle diziye veda edecekti
Gold Film imzalı ve Kanal D ekranlarının cuma akşamları vazgeçilmezi haline gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, dördüncü sezonunda hikayesini taze tutmak amacıyla kadrosunda hem önemli ayrılıklara hem de çarpıcı yeni katılımlara hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin sevilen ve zaman zaman komik anlarına sahne olan karakterlerinden Zülkâr'ı canlandıran oyuncu Bahtiyar Memili, senaryodaki hikayesinin doğal bir sona ulaşması nedeniyle diziye veda etme kararı aldı. Memili'nin ayrılığı, dizinin 119. bölümünde gerçekleşecek
İzleyiciler, yarın akşam ekranlara gelecek olan 117. bölümün ardından Zülkâr karakterinin hikayesinin nasıl sonlanacağını merak ediyor.
Öte yandan, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryo, bu ayrılıkların yarattığı boşluğu doldurmak ve yeni olay örgüleri yaratmak amacıyla kadroyu oldukça güçlü isimlerle genişletiyor.