Kızılcık Şerbeti’nde yaprak dökümü devam ediyor! Zülkâr da diziden ayrılıyor

Gold Film imzalı ve Kanal D ekranlarının cuma akşamları vazgeçilmezi haline gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, dördüncü sezonunda hikayesini taze tutmak amacıyla kadrosunda hem önemli ayrılıklara hem de çarpıcı yeni katılımlara hazırlanıyor.