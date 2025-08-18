Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Dizinin yeni sezonu, zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir erkek bebeklerinin olacağı konuşuluyor.