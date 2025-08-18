Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 4. Sezonu eylülde seyirciyle buluşacak. Çekimler başlamadan dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir erkek bebeklerinin olacağı konuşuluyor.
Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Çekimlerinin 23 Ağustos'ta başlayacağı dizinin senaryosu ve kadrosuna dair ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli oturacak.
Dizinin yeni sezonu, zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir erkek bebeklerinin olacağı konuşuluyor.
Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, hayranları heyecanlandıracak sürprizlerle dolu bir hikâye hazırladığı öğrenildi.