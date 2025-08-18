Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen 4. Sezonu eylülde seyirciyle buluşacak. Çekimler başlamadan dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir erkek bebeklerinin olacağı konuşuluyor.  

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 1

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

2 / 6
Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 2

Çekimlerinin 23 Ağustos'ta başlayacağı dizinin senaryosu ve kadrosuna dair ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli oturacak.

3 / 6
Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 3

Dizinin yeni sezonu, zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin bir erkek bebeklerinin olacağı konuşuluyor.  

4 / 6
Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Kıvılcım ve Ömer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim : 4

Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, hayranları heyecanlandıracak sürprizlerle dolu bir hikâye hazırladığı öğrenildi. 