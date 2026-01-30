Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Doğukan Güngör'den veda mesajı

Güngör, 25 yaşında girdiği setten 29 yaşında ayrılırken kaleme aldığı mektupta, karakteriyle kurduğu bağı ve yaşadığı derin üzüntüyü şu satırlarla ifade etti:

"Kendi Fatih Ünal'ımla Vedalaşıyorum":

Karakteri elinde büyüttüğü bir çocuk gibi gördüğünü belirten oyuncu, bu rolden "ayrılmak zorunda bırakıldığını" vurguladı.

Melis Civelek, Zeynep Gür ve yapımcı Faruk Turgut başta olmak üzere; ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm ekibe teşekkür etti. En çok da bu zor günlerinde kendisine destek olan oyuncu arkadaşlarının dostluğunu unutmayacağını söyledi.

Kendi yaşamıyla canlandırdığı karakteri özdeşleştirerek, "Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı ama o da küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek" sözleriyle geleceğe dair umudunu koruduğunu belirtti.