Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Doğukan Güngör'den veda mesajı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, 4 sezondur "Fatih Ünal" karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün şok ayrılığı magazin gündeminin merkezine oturdu. Güngör, dizinin yeni bölümü yayınlanmadan önce sosyal medya hesaplarında veda mesajı paylaştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 sezondur "Fatih Ünal" karakteriyle fırtınalar estiren Doğukan Güngör'ün veda süreci, gündeme oturdu.
Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün yapılan test sonuçları pozitif çıkmıştı. Genç oyuncu, yasaklı madde kullandığını kabul ederek pişmanlığını dile getirse de, Show TV yönetimi ve yapım şirketi, dizinin toplumsal mesajları ve yayın politikası gereği oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
30 Ocak 2026 itibarıyla dizinin yayınlanan yeni bölümü öncesinde paylaştığı veda metni, hem oyuncu arkadaşlarını hem de izleyicileri derinden sarstı.
Güngör, 25 yaşında girdiği setten 29 yaşında ayrılırken kaleme aldığı mektupta, karakteriyle kurduğu bağı ve yaşadığı derin üzüntüyü şu satırlarla ifade etti:
"Kendi Fatih Ünal'ımla Vedalaşıyorum":
Karakteri elinde büyüttüğü bir çocuk gibi gördüğünü belirten oyuncu, bu rolden "ayrılmak zorunda bırakıldığını" vurguladı.
Melis Civelek, Zeynep Gür ve yapımcı Faruk Turgut başta olmak üzere; ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm ekibe teşekkür etti. En çok da bu zor günlerinde kendisine destek olan oyuncu arkadaşlarının dostluğunu unutmayacağını söyledi.
Kendi yaşamıyla canlandırdığı karakteri özdeşleştirerek, "Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı ama o da küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek" sözleriyle geleceğe dair umudunu koruduğunu belirtti.