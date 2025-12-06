'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan Londra paylaşımları
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile yaptığı yurt dışı seyahatlerine bir yenisini ekleyerek Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
Bir süredir Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan Sıla Türkoğlu, yeniden yurt dışı seyahatine çıktı.
Son dönemlerde sevgilisiyle yaptığı tatillerle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu kez rotasını Londra’ya çevirdi.
Ünlü oyuncu, Londra seyahatinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
SILA TÜRKOĞLU VE EMRAH ALTINTOPRAK VEDA ETMİŞTİ
Doğa rolünü canlandıran Sıla Türkoğlu aslında sezon başında diziden ayrılmak istemiş ancak yapımcının ricasıyla birkaç bölüm daha kalmıştı.