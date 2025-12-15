Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu, Doc projesinden ilk paylaşımı yaptı
Merakla beklenen yeni dizi projesi "DOC", hazırlık aşamasında önemli bir ilerleme kaydetti. Dizinin kadrosunda yer alan ve kadın başrol oyuncusu olarak belirlenen Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
İzleyicilerin ve magazin gündeminin yakından takip ettiği, İtalyanların büyük ilgi gören medikal drama serisi "Doc – Nelle tue mani"nin Türkiye uyarlaması olan "DOC" dizisinin hazırlık sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.
Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılarak bu yeni projesiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, dizinin kadın başrol karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
Türkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarını oldukça heyecanlandırdı; paylaştığı karede dizinin 1. bölüm senaryosunun fotoğrafı yer alıyordu. Bu durum, yapımın hazırlıklarının artık son dönemece girdiğinin ve set çalışmalarının başlamasının çok yakın olduğunun güçlü bir sinyalini verdi.
Sıla Türkoğlu, dizide adının "Mevsim" olduğu belirtilen, genç ve idealist bir doktor karakterini canlandıracak. Hikayenin merkezinde ise, Türkoğlu’na başrolde eşlik eden ve hafızasını kaybeden deneyimli bir doktoru oynayan İbrahim Çelikkol bulunuyor.