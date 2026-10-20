Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu kez oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmeyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, dizinin oyuncu kadrosuna dahil edildiğini ancak daha sonra projeden çıkarıldığını açıkladı.

Dizinin yeni bölümünde kendisini göremeyen takipçilerinden gelen sorular üzerine açıklama yapan Taşkın, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlattı.

"3 BÖLÜM YER ALDIM"

Kızılcık Şerbeti'nde üç bölüm boyunca rol almasının planlandığını belirten Cansu Taşkın, canlandıracağı karakterin hikâyesine ilişkin kendisine önceden bilgi verildiğini söyledi.

Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes soruyor, bu bölüm seni göremedik diye. Artık açıklama zamanı. 3 bölüm yer aldım ve en başından karakterin nereye evrileceğine kadar anlatıldı bana."

"HAYATIMIN EN KÖTÜ KARARI OLMUŞ"

Kızılcık Şerbeti için başka bir projeyi geri çevirdiğini anlatan Taşkın, rolü alabilmek amacıyla yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirtti.

İki proje arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söyleyen fenomen, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"İki proje gelmişti. Bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim."