'Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı! Uzak Şehir'in yıldızından Doğukan Güngör'e destek

Kızılcık Şerbeti dizisinde dört sezondur "Fatih" karakterini canlandıran Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarılması, magazin dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testlerin pozitif çıkmasıyla birlikte Show TV yönetiminin aldığı radikal karar, hem izleyicileri hem de oyuncunun meslektaşlarını ikiye böldü.

Sektördeki dayanışmanın en taze örneği, Kanal D’nin iddialı yapımı Uzak Şehir’in parlayan yıldızı Atakan Özkaya’dan geldi. Dizide "Kaya" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özkaya, yakın dostu Doğukan Güngör ile çekilmiş bir karesini Instagram hikayesinde kalp emojisiyle paylaşarak, zor günlerinde arkadaşının yanında olduğunun mesajını verdi.

Dizinin ilk bölümünden bu yana kemik kadroda yer alan Doğukan Güngör, kararın ardından sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı "sitemkar" açıklamalarla, yıllarını verdiği projeden bu şekilde koparılmasının kırgınlığını dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i ise Emre Dinler oldu.