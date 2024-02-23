Kızılcık Şerbeti'nden eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 52. bölümle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 52. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 52. Bölümünde Neler Olacak?
Doğa hamile olduğunu itiraf ederek annesinden bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister. Kıvılcım kızını kırmamak adına mecburen kabul eder.
Abdullah’ın kovid karantinası devam etmektedir. Umut’un başına gelenlerden sonra girdiği depresyon durumu devam etmekte, Nursema’nın bu konudaki rahatsızlığı da günden güne artmaktadır.