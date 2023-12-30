Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti dün akşam izleyici ile buluştu. Yeni bölüme süper star Ajda Pekkan konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne Ajda Pekkan damgası

Yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen dizi, Ajda Pekkan'ı sahnede ağırladı. Ajda Pekkan’ın sahne alacağı geceye Rüzgar’ın davetiyle Pembe ve ailesi de katıldı.. Kıvılcım’ın, Ertuğrul ile birlikte katılacağı davete Ömer’in gelmesiyle heyecanlı dakikalar yaşandı. İlk defa bir projeye konuk olan Pekkan, samimi tavrıyla dikkati çekti.