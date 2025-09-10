Kızılcık Şerbeti'ne katılan Açelya Akkoyunlu'nun köy günlükleri

AnasayfaMagazinKızılcık Şerbeti'ne katılan Açelya Akkoyunlu'nun köy günlükleri
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda kadroya katılan Açelya Akkoyun, bir yandan yeni rolüne hazırlanırken bir yandan da kışa hazırlık yapıyor. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı hazırlıklarla hayranlarından büyük ilgi gördü.
'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda 'Nilgün' karakterine hayat veren Açelya Akkoyun, kış hazırlığı için kolları sıvadı.
Ankara Kıbrısköy’de dostlarını ziyaret eden Açelya Akkoyun, bahçeden topladığı taze domateslerle salça kaynatıp, yufka açtı.