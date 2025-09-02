Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz dönüş: Çimen Arslan ekibe geri katılıyor
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Çimen' karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen, rolü gereği projeye veda etmişti. Dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım Arslan'ın yurt dışına giden kızı Çimen, sürpriz bir kararla diziye geri dönüyor. Selin Türkmen, bu sezon 5. bölüm itibarıyla yeniden "Kızılcık Şerbeti" ekibine katılarak hayranlarını sevindirecek.
Show TV'nin büyük bir merakla beklenen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapımın yeni bölümü 12 Eylül'de ekrana gelecek.
Dizinin yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı proje, yeni sezonda izleyicileri şaşırtacak gelişmelerle dolu olacak.
Kıvılcım'ın anne olacağı, Erkan Avcı'nın hikâyeye çarpıcı bir giriş yapacağı ve kısa bir zaman atlamasının yaşanacağı yeni sezonda, ağızları açık bırakacak şok bir olay da meydana gelecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz sezon rolü bittiği için diziden ayrılan Selin Türkmen'in geri dönüşü, Kızılcık Şerbeti'nin en büyük sürprizlerinden biri olacak.