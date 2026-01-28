Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Doğukan Güngör gözyaşlarına hakim olamadı

Duygusal anların zirveye çıktığı vedada Doğukan Güngör, bu vedanın bir oyuncu olarak hayatındaki en zor sahnesi olduğunu ifade ederken, ruhuyla yaşadığı onca güzel anının ardından içine düştüğü bu enkazın altından işine duyduğu aşk ve kendine olan güveniyle kalkacağına dair söz verdi. Yapım şirketi Gold Film’in kendisine elinden gelen desteği verdiğini ancak kurumsal sınırların ve sürecin ağırlığının bu sonucu doğurduğunu belirten oyuncu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Setteki herkesin derin bir üzüntü duyduğu veda anında, usta aktör Ahmet Mümtaz Taylan’ın genç meslektaşına sarılarak verdiği destek ise törenin en dikkat çekici kısımlarından biri oldu. Taylan, "delikanlının başına her şey gelir" diyerek Doğukan Güngör’e olan inancını ve ilerde yeniden çalışma arzusunu dile getirirken, tüm set ekibi oyuncuyu alkışlarla uğurladı.