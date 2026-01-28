Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Doğukan Güngör gözyaşlarına hakim olamadı
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör için bugün dizi setinde oldukça duygusal ve dikkat çekici bir veda töreni düzenlendi. Dört sezon boyunca "Fatih Ünal" karakterine hayat veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde gündeme düşen uyuşturucu soruşturması ve Show TV yönetiminin aldığı kadrodan çıkarma kararının ardından bugün set arkadaşlarıyla son kez bir araya geldi.
Türk dizi tarihinin en sarsıcı ayrılık süreçlerinden biri olan Doğukan Güngör’ün vedası, Kızılcık Şerbeti setinde hüzün, ironi ve vefanın iç içe geçtiği unutulmaz bir törenle tamamlandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte kanal ve yapım şirketinin aldığı kesin kararla kadrodan çıkarılan oyuncu, 3,5 yıldır hayat verdiği Fatih karakterine ve ekip arkadaşlarına veda etmek için son kez sette hazır bulundu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin renklerini taşıyan bir pastanın kesildiği bu özel anlarda, başarılı oyuncu "ben uyuştum" diyerek yaşadığı durumun ağırlığını acı bir espriyle dile getirdi.
Duygusal anların zirveye çıktığı vedada Doğukan Güngör, bu vedanın bir oyuncu olarak hayatındaki en zor sahnesi olduğunu ifade ederken, ruhuyla yaşadığı onca güzel anının ardından içine düştüğü bu enkazın altından işine duyduğu aşk ve kendine olan güveniyle kalkacağına dair söz verdi. Yapım şirketi Gold Film’in kendisine elinden gelen desteği verdiğini ancak kurumsal sınırların ve sürecin ağırlığının bu sonucu doğurduğunu belirten oyuncu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Setteki herkesin derin bir üzüntü duyduğu veda anında, usta aktör Ahmet Mümtaz Taylan’ın genç meslektaşına sarılarak verdiği destek ise törenin en dikkat çekici kısımlarından biri oldu. Taylan, "delikanlının başına her şey gelir" diyerek Doğukan Güngör’e olan inancını ve ilerde yeniden çalışma arzusunu dile getirirken, tüm set ekibi oyuncuyu alkışlarla uğurladı.