Kızılcık Şerbeti’ne Yalı Çapkını’ndan transfer

Yeni sezonu 15 Eylül’de başlayacak olan Kızılcık Şerbeti heyecanla bekleniyor. Gold Film imzalı ünlü dizinin afiş çekimi yapıldı. Çekimler devam ederken Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasında oyuncu transferi gerçekleşti.

Gizem Yanık Kızılçık Şerbeti'nde

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti dizisinin ikinci sezonuna Yalı Çapkını dizisinden bomba transfer gerçekleşti. Gizem Yanık, ikinci sezon çekimleri devam eden diziye Mihri rolüyle dahil oldu.

Gizem Yanık geçen sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) odaya hapsettiği genç kız rolüne hayat vermişti. Ancak hikayesi çok ilerlememişti. Genç yıldız bu sezon Yalı Çapkını’nın en büyük rakibi olan Kızılcık Şerbeti’nde seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosuna Rüzgar rolüyle Yiğit Kirazcı, Zülkar rolüyle Bahtiyar Memili ve Ertuğrul rolüyle de Kayra Şenocak katılmıştı.