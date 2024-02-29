Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor
Show TV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni oyuncu dahil oldu. Rüya Coriç, konuk olacağı dizide Rüzgar'ın (Yiğit Kirazcı) eski kız arkadaşını canlandıracak.
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Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna yeni oyuncu dahil oluyor.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Coriç, dizide Rüzgâr’ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek.
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Sibel, Rüzgar’a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema’dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.