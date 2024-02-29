Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor

Show TV’nin reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni oyuncu dahil oldu. Rüya Coriç, konuk olacağı dizide Rüzgar'ın (Yiğit Kirazcı) eski kız arkadaşını canlandıracak.

1 / 5
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor - Resim : 1

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna yeni oyuncu dahil oluyor. 

2 / 5
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor - Resim : 2

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. 

3 / 5
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor - Resim : 3

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Coriç, dizide Rüzgâr’ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek.

 

4 / 5
Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu: Rüzgar'ın sevgilisi geliyor - Resim : 4

Sibel, Rüzgar’a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema’dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.