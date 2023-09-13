Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon afişi yayınlandı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül'de izleyici ile buluşacak.

Yeni afiş yayınlandı

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. 'Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularının göz doldurduğu afiş, sosyal medyada kısa sürede bomba etkisi yarattı. Dizinin yeni sezon afişinde Nursema rolüyle geniş bir yakın uyandıran Ceren Karakoç'un olmaması seyirciyi kızdırdı.

Geçtiğimiz sezon oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Karakoç'u göremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Nursema neden yok?" yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu ise afişte yer almamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kadroya yeni isimler katıldı

'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni sezonda Rüzgar rolüyle Yiğit Kirazcı, Zülkar rolüyle Bahtiyar Memili, Ertuğrul rolüyle Kayra Şenocak, Ertuğrul’un kızı Mihri karakteriyle de Gizem Yanık katılmıştı.