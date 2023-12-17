Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman tepki gösterdi: Siz artık haddinizi aştınız

Show TV’nin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” cuma akşamları izleyici ile buluşuyor.

Dizide başarılı oyuncu Müjde Uzman, Alev karakterini canlandırıyor. Kızılcık Şerbeti'nin 43. bölümünde; Alev ve Abdullah’ın bir gece ortadan kaybolması ve sonrasında ilişkilerini deklare etmeleri damgasını vurdu. Bazı sosyal medya hesapları ise bu olayın sadece dizide olmadığını gerçekte de yaşandığını savundu. Bu söylentilere ise Müjde Uzman'dan sert tepki var: Uzman tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Siz artık haddinizi aştınız! Şu sayfaya derhal gerekeni yapalım hep beraber. Terbiyesizler! İnsanların hayatları sizin oyuncağınız değil! Resmen ahlaksızlık be! Size inanıp durduk yere evinde kendi kendine oturan işinde gücünde insanların günahını alanlar var! Kendinize gelin!