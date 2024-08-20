Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu

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Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile seyircinin beğenisini kazanan Müjde Uzman'dan güzel haber geldi.
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Uzman yeni sezonda efsane bir iş ile karşımıza çıkacak. Daha önce haberini verdiğimiz üç kadının başrolünde olduğu bir drama dizisine dahil oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak.
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Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek.