Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu

Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın yeni adresi belli oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteri ile seyircinin beğenisini kazanan Müjde Uzman'dan güzel haber geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu - Resim : 2

Uzman yeni sezonda efsane bir iş ile karşımıza çıkacak. Daha önce haberini verdiğimiz üç kadının başrolünde olduğu bir drama dizisine dahil oldu. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu NOW’ın Karga Seven Pictures imzalı yeni iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu - Resim : 4

Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek. 