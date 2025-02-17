Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu konuk olduğu bir programda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk buluşmasını anlattı.
Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, özel hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, YouTube'da konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının 'Gözlerimin içine bak' bölümünde, "Bugüne kadar yaşadığın en cringe (utanma hissi/rahatsızlık duyma) ilk buluşma anısı hangisi?" sorusuna yanıt verdi.
İşletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, "İlk buluşma demeyeyim ama onun öncesindeki bir konuşmaydı. Ben bir detoks kampındaydım. 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum, sebze de yok. Flörtümüzün başları, Ata 'Benim seni göresim geldi' dedi. Açlıktan ağzım kokuyor. İlk buluşmamın asla öyle gerçekleşmesini istemezdim. O da bana 'Benim de manikürüm yok' dedi" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, "Beni ağzım kokuyor, senin manikürün yok. 'Tamam o zaman gel' dedim. Ne oluyorsa oldu işte. İkimizde de o gün garip bir şey vardı. Asla giymeyeceği şeyleri giymişti; transparan gömlek ve şort. Ben de bez bir takım giymiştim" sözleriyle eğlenceli anısını paylaştı.