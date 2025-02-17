Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu

İşletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, "İlk buluşma demeyeyim ama onun öncesindeki bir konuşmaydı. Ben bir detoks kampındaydım. 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum, sebze de yok. Flörtümüzün başları, Ata 'Benim seni göresim geldi' dedi. Açlıktan ağzım kokuyor. İlk buluşmamın asla öyle gerçekleşmesini istemezdim. O da bana 'Benim de manikürüm yok' dedi" ifadelerini kullandı.