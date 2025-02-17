Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu konuk olduğu bir programda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilk buluşmasını anlattı.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu - Resim : 1

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, özel hayatı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu - Resim : 2

Ünlü oyuncu, YouTube'da konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının 'Gözlerimin içine bak' bölümünde, "Bugüne kadar yaşadığın en cringe (utanma hissi/rahatsızlık duyma) ilk buluşma anısı hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu - Resim : 3

İşletmeci Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu, "İlk buluşma demeyeyim ama onun öncesindeki bir konuşmaydı. Ben bir detoks kampındaydım. 4 gün boyunca yemek yememişim. Bir gün sadece su ile besleniyorum, sebze de yok. Flörtümüzün başları, Ata 'Benim seni göresim geldi' dedi. Açlıktan ağzım kokuyor. İlk buluşmamın asla öyle gerçekleşmesini istemezdim. O da bana 'Benim de manikürüm yok' dedi" ifadelerini kullandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ilk buluşma anısını anlattı: Ağzım kokuyordu - Resim : 4

Ünlü oyuncu, "Beni ağzım kokuyor, senin manikürün yok. 'Tamam o zaman gel' dedim. Ne oluyorsa oldu işte. İkimizde de o gün garip bir şey vardı. Asla giymeyeceği şeyleri giymişti; transparan gömlek ve şort. Ben de bez bir takım giymiştim" sözleriyle eğlenceli anısını paylaştı.