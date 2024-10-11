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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız'la ilk kez fotoğraf paylaştı. Türkoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile birlikte olan oyuncu Sıla Türkoğlu, bu kez gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdı.
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Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı.
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Çift, sosyal medya paylaşımında beğeni topladı. Ancak bazı kullanıcılar, “Hiç yakışmadınız, sen Fatih’le olmalısın” gibi eleştirilerde bulunarak, Sıla’nın önceki ilişkisini hatırlattı.
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İşletmeci olduğu bilinen Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir beraberlik yaşamıştı.