Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları
Reklam çekimi için İsviçre’ye giden Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Doğa karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük bir üne kavuşan Sıla Türkoğlu, şimdilerde iş insanı Ata Ayyıldız ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.
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26 yaşındaki güzel oyuncu, hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminin sıkı takipçisi.
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Reklam çekimi için İsviçre’ye giden Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Son olarak bir reklam çekimi için İsviçre'ye giden Türkoğlu, buradan sosyal medya hesabından birbirinden güzel pozlarını paylaştı.