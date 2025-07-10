Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları

Reklam çekimi için İsviçre’ye giden Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları - Resim : 1

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Doğa karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve büyük bir üne kavuşan Sıla Türkoğlu, şimdilerde iş insanı Ata Ayyıldız ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları - Resim : 2

 26 yaşındaki güzel oyuncu, hem başarılı oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminin sıkı takipçisi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları - Resim : 3

Reklam çekimi için İsviçre’ye giden Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'dan İsviçre pozları - Resim : 4

Son olarak bir reklam çekimi için İsviçre'ye giden Türkoğlu, buradan sosyal medya hesabından birbirinden güzel pozlarını paylaştı.  