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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması: Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez
Kıızlcık Şerbeti'nin dikkat çeken oyuncularından Sıla Türkoğlu, estetik iddialarına yanıt verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, son dönemde sosyal medyaya düşen eski görüntüleriyle çok konuşuluyordu.
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Son zamanların en hızlı yükseliş sağlayan kadın oyuncularından Türkoğlu, 'Estetikle değişti' iddialarına cevap verdi.
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“Estetiğim yok"
Güzel oyuncu, katıldığı davette kendisine sorulan sorular üzerine konuştu. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez.” deyince sosyal medyada gündem oldu.
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Estetikli halleri konuşulurken rol arkadaşı Evrim Alasya, sosyal medya hesabı üzerinden estetikli oyunculara göndermede bulunmuştu. 'Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!' ifadelerini kullanan Evrim Alasya, bu söylemiyle gündeme yerleşmişti.