Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan estetik açıklaması: Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez

“Estetiğim yok"

Güzel oyuncu, katıldığı davette kendisine sorulan sorular üzerine konuştu. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez.” deyince sosyal medyada gündem oldu.