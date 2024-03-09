'Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sına yeni partner geliyor

2. sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması olurken, Doğa Fatih'e daha da aşık oldu. Doğa'yla boşanmasının hemen ardından Görkem'le evlilik kararı alan Fatih izleyiciyi sinirlendirmeye devam ediyor.