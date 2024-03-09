'Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sına yeni partner geliyor
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti Cuma akşamları tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterine yakında yeni bir partner geleceği öğrenildi.
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinde sular durulmuyor. Dizi Cuma akşamları dur durak bilmeden kaos ve entrikayı evlerimize getirmeye devam ediyor.
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2. sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması olurken, Doğa Fatih'e daha da aşık oldu. Doğa'yla boşanmasının hemen ardından Görkem'le evlilik kararı alan Fatih izleyiciyi sinirlendirmeye devam ediyor.
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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterine yakında yeni bir partner geleceği öğrenildi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye dahil olacak karakterle ilgili gelen ilk ipucu zengin bir iş insanı olacağı yönünde. Ancak henüz role hayat verecek oyuncu netleşmedi.