Kızılcık Şerbeti'nin eski Fatih'i Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün, uyuşturucu testi pozitif çıktığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dört sezondur Fatih karakterine hayat veren oyuncunun, hakkındaki iddiaların ardından yapımdan habersiz şekilde kovulduğu öne sürüldü. Güngör yaptığı açıklamada, hata yapan ilk insan olmadığını ve temiz bir hayat sözüyle geri döneceğini belirterek sevenlerine veda etti.

Ayrılık sürecinde dizideki partneri Seray Kaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla Güngör'e emekleri için teşekkür etmiş ve bu durum başlangıçta dostane bir ayrılık olarak algılanmıştı.

Ancak bugün itibarıyla Doğukan Güngör'ün Seray Kaya'yı Instagram'dan takipten çıkması, ikili arasındaki bağların tamamen koptuğunu gösterdi. Güngör'ün bu hamlesi, zor günlerinde partnerinden beklediği desteği bulamadığı veya sette yaşanan eski jenerik tartışmalarının etkisiyle gerçekleştiği şeklinde yorumlanıyor.

Dizide Fatih rolünü devralan Emre Dinler ise izleyici karşısına çıktı fakat sosyal medyadaki tepkiler oldukça sert oldu. Birçok seyirci karakterle oyuncu arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekerek Doğukan Güngör'ün performansını aradıklarını dile getirdi. Bu radikal oyuncu değişikliğinin dizinin reytinglerini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.