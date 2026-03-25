Kızılcık Şerbeti’nin eski kadrosu yeniden bir arada

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakterlerinden Mustafa’yı oynayan Emrah Altıntoprak, uzun bir aranın ardından Sibel Taşçıoğlu ve Serkan Tınmaz ile bir araya geldi.

Diziden ayrıldıktan sonra farklı projelerde yer alan üç oyuncu, samimi bir akşam yemeğinde buluşarak eski günleri yad etti.

"DÜN AKŞAM AĞIR MİSAFİRLERİM VARDI”

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Emrah Altıntoprak, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Başarılı oyuncu, Sibel Taşçıoğlu ve Serkan Tınmaz’ı evinde ağırladığı anlardan bir selfie paylaşarak “Dün akşam ağır misafirlerim vardı ” notunu düştü.