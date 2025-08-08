Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil olan Açelya Akkoyun pazar alışverişinde: İşte gerçek zenginlik bu!

"Mahallenin Muhtarları," "Ekmek Teknesi" ve "Doksanlar" gibi sevilen yapımlardaki rolleriyle tanınan Açelya Akkoyun, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor. Ünlü oyuncu, popüler dizi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna "Nilgün" karakteriyle dahil oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akkoyun, son olarak Muğla Ortaca'da ziyaret ettiği halk pazarından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Pazarda alışveriş yaparken çektiği renkli fotoğrafları yayımlayan oyuncu, özellikle Gülsüm Abla adındaki bir pazar esnafından çok etkilendiğini anlattı.

Akkoyun, tezgâh başında çıplak ayaklarıyla duran 80 yaşındaki Gülsüm Abla için şu duygusal notu düştü:

"80 yaşında

Ama hala sabahın ilk ışığında tezgah başında.

Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor.

Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hala genç.

Yorgun değil, umutlu.

Şikayet değil, şükür dolu.

Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme

İşte gerçek zenginlik bu!

İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor…

Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde;

Her şeye rağmen adapte olabilmek.

Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır.

Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum. "

Akkoyun'un bu anlamlı paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.