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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı botoks göndermesiyle gündeme geldi.
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Show TV'nin reyting rekotmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman ile başrolü paylaşan Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
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Evrim Alasya sosyal medya hesabından "Oynamaktan anlamayan, botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha, ne dersin!" diyerek bir paylaşım yaptı. Evrim Alasya'nın bu sözleriyle kimleri hedef aldığı merak edildi.
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Ünlü ismin bu gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yorum aldı.
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