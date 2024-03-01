Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı botoks göndermesiyle gündeme geldi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi - Resim : 1

Show TV'nin reyting rekotmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman ile başrolü paylaşan Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.  

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi - Resim : 2

Evrim Alasya sosyal medya hesabından "Oynamaktan anlamayan, botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha, ne dersin!" diyerek bir paylaşım yaptı. Evrim Alasya'nın bu sözleriyle kimleri hedef aldığı merak edildi. 

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi - Resim : 3

Ünlü ismin bu gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yorum aldı.  

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’dan meslektaşlarına ‘botoks’ göndermesi - Resim : 4