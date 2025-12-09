Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı'na katılıyor

Yılbaşı akşamlarının gelenekselleşen eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Daha önce açıklanan ismin ardından, reyting rekorları kıran bir dizinin olaylı oyuncusunun sahneye çıkacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Feyza Civelek, O Ses Yılbaşı programında!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde yer alacak.

Ünlü oyuncunun, programda yarışmacı olarak sahneye çıkacağı öğrenildi ve performansına iyi hazırlanmak için özel dersler almaya başladığı belirtildi.

Gupse Özay'ın jüride olması bekleniyor

Yarışmanın jüri koltuğuna oturması için ünlü oyuncu Gupse Özay'a teklif götürüldüğü yönündeki iddialar da magazin kulislerinde konuşuluyor.

Ünlü konukların sahne performansları için provaların 18 Aralık 2025 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Yılbaşı Özel bölümünün çekimlerinin ise bir aksilik olmazsa 23 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.