Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten 'Torpil' iddialarına cevap

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek sayesinde diziye girdiği iddia edilmişti. Civelek, torpil iddialarına yanıt verdi.
Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Feyza Civelek, "Annenin yazdığı dizide oynuyorsun. ‘Torpillidir’ gibi önyargılarla çok karşılaştın mı?" sorusunu yanıtladı.
'MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR'
"Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." yanıtını verdi.
"KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ"
Feyza Civelek, "Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş! Annemin yazdığı birkaç projede yer aldım evet ama o dizilere bile audition ile girdim ben herkese adil ve eşit olabilmek için. Audition'a girmeye hak kazanmam daha rahat oldu ama kendim geçtim orayı o yüzden bu torpil değil sadece bana açılan kapıdan kendim yükseliyorum imkanlarımı kullanarak. Aldığım eğitimlerle de bunu desteklediğimi düşünüyorum ayrıca. Umarım çok güzel projelerde beni görmeye devam edeceksiniz."