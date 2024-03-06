Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten 'Torpil' iddialarına cevap

"KEDİ UZANAMADIĞI CİĞERE MUNDAR DERMİŞ"

Feyza Civelek, "Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş! Annemin yazdığı birkaç projede yer aldım evet ama o dizilere bile audition ile girdim ben herkese adil ve eşit olabilmek için. Audition'a girmeye hak kazanmam daha rahat oldu ama kendim geçtim orayı o yüzden bu torpil değil sadece bana açılan kapıdan kendim yükseliyorum imkanlarımı kullanarak. Aldığım eğitimlerle de bunu desteklediğimi düşünüyorum ayrıca. Umarım çok güzel projelerde beni görmeye devam edeceksiniz."