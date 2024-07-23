Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan sonra ideal erkek" diyerek en beğendiği dizi karakterini açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek son röportajında en beğendiği dizi karakterini açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan sonra ideal erkek" diyerek en beğendiği dizi karakterini açıkladı - Resim : 1

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, Kızıl Goncalar dizisinin hayranı çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan sonra ideal erkek" diyerek en beğendiği dizi karakterini açıkladı - Resim : 2

Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd Efendi karakteri geçtiğimiz sezona damga vuran karakterlerden bir oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan sonra ideal erkek" diyerek en beğendiği dizi karakterini açıkladı - Resim : 3

Onedio’da yer alan habere göre Cüneyd Efendi karakterinin hayranı olduğunu söyleyen oyuncu Feyza Civelek, “Mustafa’mdan sonra ideal erkek diyebilirim” dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan sonra ideal erkek" diyerek en beğendiği dizi karakterini açıkladı - Resim : 4