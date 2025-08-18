Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'a eşinden romantik kutlama: İyi ki doğdun, seni çok seviyorum bitanem

Son üç sezondur "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Ceren Karakoç, 17 Ağustos'ta 42 yaşına bastı. Eşi Osman Karakoç sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

Kendisi de oyuncu olan Osman Karakoç, eşi Ceren Karakoç için paylaştığı fotoğrafların altına "İyi ki doğdun, seni çok seviyorum bitanem" notunu düştü. Çiftin bu samimi karesi sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Ceren Karakoç, eşiyle tanışma hikayelerini anlatmıştı. Karakoç, "Ankara’da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk" sözleriyle başlayan hikayeyi, "Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz" diyerek tamamlamıştı.