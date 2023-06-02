Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç'tan eşine: Ne güzel geçtin 10 yıl...

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde, 'Nursema' karakterini canlandıran ve oyunculuğuyla göz dolduran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından eşiyle 10. yıllarını kutladı.

CEREN KARAKOÇ: NE GÜZEL GEÇTİN 10 YIL...

Evliliklerinde 10. yılı tamamlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağdı. Güzel oyuncu paylaşımına "Ne güzel geçtin 10 yıl.. Sevgiliye" notunu düştü. Osman Karakoç da eşiyle karesini paylaşarak altına, " İyi ki sen ...10" notunu düştü.