Kızılcık Şerbeti’nin Ömer'i Barış Kılıç’tan Settar Tanrıöğen’e duygusal veda: Seni çok özleyeceğim Settar abi

Instagram hesabının hikaye bölümünden eski rol arkadaşı Settar Tanrıöğen ile setten bir pozunu yayınlayan Barış Kılıç, ’'Seni çok özleyeceğim Settar abi. Sağlıklı günlerin olsun yeter ki… Gerisi boş zaten. Emeğine sağlık’’ mesajını yazdı.