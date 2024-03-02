Kızılcık Şerbeti’nin Ömer'i Barış Kılıç’tan Settar Tanrıöğen’e duygusal veda: Seni çok özleyeceğim Settar abi
Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, diziye geri dönmeyeceği kesinleşen Settar Tanrıöğen’e duygusal sözlerle veda etti.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından iki kez ameliyata alınan ve tedavisine hastanede devam edilen Settar Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’ne geri dönemeyeceği netlik kazanmıştı.
Settar Tanrıöğen’in yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan’ın geleceği öğrenilmişti. Ahmet Mümtaz Taylan, Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam ekrana gelen 53. bölümünde dizinin yeni Abdullah’ı olarak izleyici karşısına çıktı.
'SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM'
Kızılcık Şerbeti’nde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç, diziye geri dönmeyeceği kesinleşen Settar Tanrıöğen’e duygusal sözlerle veda etti.
Instagram hesabının hikaye bölümünden eski rol arkadaşı Settar Tanrıöğen ile setten bir pozunu yayınlayan Barış Kılıç, ’'Seni çok özleyeceğim Settar abi. Sağlıklı günlerin olsun yeter ki… Gerisi boş zaten. Emeğine sağlık’’ mesajını yazdı.