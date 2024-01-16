Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınaz'dan partneri “Nursema”ya övgü: Onunla oynamak büyük konfor

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınaz, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tınaz, dizinin sona ermesinin ardından yaşantısında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna, "Değişmez olur mu? Her oyuncunun isteyeceği bir proje… Maalesef her projede seyirciden böyle tepki alamıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"Genel olarak gündemi takip eden bir dizi"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tınaz, dizinin son bölümlerinde fenomenlere gönderme yapmasına ilişkin, "Bir süre daha o hikaye devam edecek. Genel olarak gündemi takip eden bir dizi… Ne oluyorsa benzeri bizim hikayede işleniyor" yorumunu yaptı.

Umut karakterine kendisinde bir şeyler kattığını söyleyen oyuncu, “Umut sabırlı biri ama ben daha sabırsızım” ifadesini kullandı.

"Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor"

Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç ile üniversiteden beri arkadaş olduğunu belirten Tınaz, “Çanakkale Üniversitesi’nden beri tanıyorum. Sınıf arkadaşım. Bu mesleği beraber öğrendik. Hep aynı projelerde oynama hayalimiz vardı. Ceren ve eşim yakın arkadaşım. Partner olmamız keyif verici… Ceren okulda badimdi… Onunla çok sahne oynadım. Onunla oynamak büyük konfor…” diye konuştu.