Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Artık eski Salkım yok!”
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Gold Film imzalı yapımın paylaşılan son tanıtımı, karakterlerin hayatındaki radikal değişimlerin ve yeni ittifakların sinyalini veriyor.
Kızılcık Şerbeti'nin 13 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan 125. bölümüne ait ikinci fragman, izleyiciler arasında tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı. Dizinin yeni bölümünde karakterlerin sınırları zorlanırken, özellikle "yalanlar ve ifşalar" ekseninde büyük bir kaos kapıda.
Yeni bölümün en şaşırtıcı gelişmesi hiç şüphesiz Salkım cephesinden geliyor. Salkım’ın Nilay için görücü ayarlaması, Ünal ailesindeki dengeleri tamamen sarsacak gibi görünüyor. Nilay'ın bu duruma vereceği tepki ve ev içindeki yankıları merak konusu.
Dizinin duygusal tansiyonu Fatih ve Başak arasındaki atışmalarla yükseliyor. İkilinin birbirlerine karşı koymakta zorlandığı ve duygularını artık gizleyemedikleri sahneler, "Yeni bir büyük aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getiriyor.
Abdullah Bey’in kızı Nursema’ya İlhami ile evlilik konusunda verdiği tavsiye, Nursema’nın kendi hayatı üzerindeki kontrolünü ve eski ilişkileriyle olan bağını yeniden sorgulatacak.