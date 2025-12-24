Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: Başak’la Fatih’in evliliği gerçek değil!”
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: Başak’la Fatih’in evliliği gerçek değil!”
Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', heyecan dolu 119. bölüm fragmanıyla izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Fragmanda Murat'ın "Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil" şeklindeki çıkışı, hem aile içindeki dengeleri altüst edecek hem de uzun süredir saklanan sırların gün yüzüne çıkmasına neden olacak gibi görünüyor.
1 / 6
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 119. bölüm fragmanıyla izleyicileri büyük bir kaosun eşiğine sürüklüyor. Yayımlanan yeni tanıtım, dizideki tüm dengeleri değiştirecek olayların sinyalini veriyor.
2 / 6
Tanıtımın en can alıcı noktası, sünnet düğününe beklenmedik bir şekilde gelen Murat'ın herkesin içinde yaptığı açıklama oldu.
3 / 6
Murat’ın "Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil" çıkışı, Ünal ailesinde şok etkisi yaratıyor. Başak ve Fatih’in ailelerini korumak için girdikleri bu oyunun ifşa olması, Fatih’in Doğa ile olan karmaşık ilişkisini ve aile içindeki itibarını nasıl etkileyeceği merak konusu.
4 / 6
Nilay, Çimen’in geçmişteki ilk evliliğiyle ilgili detayları Salkım’a anlatarak fitili ateşliyor.