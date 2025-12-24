Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: Başak’la Fatih’in evliliği gerçek değil!”

Murat’ın "Başak ile Fatih'in evliliği gerçek değil" çıkışı, Ünal ailesinde şok etkisi yaratıyor. Başak ve Fatih’in ailelerini korumak için girdikleri bu oyunun ifşa olması, Fatih’in Doğa ile olan karmaşık ilişkisini ve aile içindeki itibarını nasıl etkileyeceği merak konusu.