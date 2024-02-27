Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu kızın derdi sizi ayırmak…"

Görkem’in Fatih’e “Eski karın, aklı hala sende mi?” dediği tanıtımda Kıvılcım, Doğa’ya ne yapmak istediğini sorarken, Doğa’nın vereceği cevap merak konusu oluyor. Pembe Görkem’le konuşarak "Bu kızın derdi sizi ayırmak" diyor.