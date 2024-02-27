Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Bu kızın derdi sizi ayırmak…"
Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Görkem’in Fatih’e “Eski karın, aklı hala sende mi?” dediği tanıtımda Kıvılcım, Doğa’ya ne yapmak istediğini sorarken, Doğa’nın vereceği cevap merak konusu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı ekranlara geliyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Görkem’in Fatih’e “Eski karın, aklı hala sende mi?” dediği tanıtımda Kıvılcım, Doğa’ya ne yapmak istediğini sorarken, Doğa’nın vereceği cevap merak konusu oluyor. Pembe Görkem’le konuşarak "Bu kızın derdi sizi ayırmak" diyor.
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Kıvılcım ve Ömer aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, Nursema ve Umut’un evliliğindeki kriz giderek büyüyor. Pembe, Alev’in karşısına çıkıp ona para teklif ederken; Nursema, Alev’in bebeği doğuracağını söylüyor. Doğa ve Fatih yüzleşirken, neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.