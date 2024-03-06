Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!"
Kızılcık Şerbeti’nin 8 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek 54. bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Pembe’ye boşanmak istediğini söyleyen Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlar yeni tanıtıma damga vurdu.
1 / 6
Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
2 / 6
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbetinin 84. bölümünden 2. tanıtım paylaşıldı.
3 / 6
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yayınlana yeni tanıtımda Abdullah Pembe’ye boşanmak istediğini söylüyor. Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlarda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.
4 / 6
Fatih ve Mustafa, Alev’in hamilelik konusu sebebiyle babalarına sert çıkışta bulunuyor.