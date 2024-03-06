Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!"

Kızılcık Şerbeti’nin 8 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek 54. bölümünden 2. fragman paylaşıldı. Pembe’ye boşanmak istediğini söyleyen Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlar yeni tanıtıma damga vurdu.

1 / 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!" - Resim : 1

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 

2 / 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!" - Resim : 2

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbetinin 84. bölümünden 2. tanıtım paylaşıldı. 

3 / 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!" - Resim : 3

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yayınlana yeni tanıtımda Abdullah Pembe’ye boşanmak istediğini söylüyor. Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlarda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

4 / 6
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!" - Resim : 4

Fatih ve Mustafa, Alev’in hamilelik konusu sebebiyle babalarına sert çıkışta bulunuyor.