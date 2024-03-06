Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gel boşanalım!"

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yayınlana yeni tanıtımda Abdullah Pembe’ye boşanmak istediğini söylüyor. Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlarda neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.