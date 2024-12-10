Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!"

Show Tv'nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti'nin 80. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Fatih, Doğa'yı hala sevdiğini söylüyor ve yaptığı her şey için af diliyor...

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!" - Resim : 1

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’'n üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!" - Resim : 2

Fragmanda Görkem, Halime'den evliliğini kurtarmak için yardım isterken Nilay, annesinin aldığı broşu bir bahane bularak kendisinin aldığını söylüyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!" - Resim : 3

Abdullah'ın; "Gönlünü almak için elimden ne geliyorsa yapacağım…" sözleri dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!" - Resim : 4

Firaz'ın Nursema hakkında İlhami ile konuşması kafaları karıştırıyor.   