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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Hala seni seviyorken, apar topar evlendiğim için suçluyum!"
Show Tv'nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti'nin 80. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Fatih, Doğa'yı hala sevdiğini söylüyor ve yaptığı her şey için af diliyor...
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SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’'n üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Fragmanda Görkem, Halime'den evliliğini kurtarmak için yardım isterken Nilay, annesinin aldığı broşu bir bahane bularak kendisinin aldığını söylüyor.
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Abdullah'ın; "Gönlünü almak için elimden ne geliyorsa yapacağım…" sözleri dikkat çekiyor.
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Firaz'ın Nursema hakkında İlhami ile konuşması kafaları karıştırıyor.