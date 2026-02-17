Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kemal sizin oğlunuz değil!"

Kızılcık Şerbeti’nin 20 Şubat 2026 Cuma günü yayınlanacak 126. bölümü, dizi tarihinin en büyük "ters köşe"lerinden birine sahne olmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan detaylar, sadece Ünal ve Arslan ailelerini değil, izleyiciyi de derin bir şaşkınlığa sürüklemiş durumda.