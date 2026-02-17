Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kemal sizin oğlunuz değil!"
Kızılcık Şerbeti'nin 126. bölümünden yayınlanan son tanıtım, dizinin hayranlarını adeta şoke eden dev bir ters köşe ile final yaptı. Uzun süredir sosyal medyada teorileri üretilen "bebek karışma" mevzusu, yayınlanan yeni fragmanla birlikte resmiyet kazandı.
Kızılcık Şerbeti’nin 20 Şubat 2026 Cuma günü yayınlanacak 126. bölümü, dizi tarihinin en büyük "ters köşe"lerinden birine sahne olmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarda yer alan detaylar, sadece Ünal ve Arslan ailelerini değil, izleyiciyi de derin bir şaşkınlığa sürüklemiş durumda.
Tanıtımın en çarpıcı noktası, Kıvılcım ve Ömer’in dünyasını başına yıkacak olan DNA testi sonucu.
Yapılan testler sonucunda Kemal bebeğin, Kıvılcım (Evrim Alasya) ve Ömer (Barış Kılıç) çiftinin biyolojik oğlu olmadığı kesinleşiyor.
Bu gelişme, doğum sırasında hastanede bir karışıklık yaşandığı ihtimalini güçlendirirken, "Kıvılcım ve Ömer’in gerçek oğlu nerede?" sorusunu dizinin merkezine taşıyor.
Ailesine söylediği yalanın ardından köşeye sıkışan Nursema, hayatının en kritik kararlarından biriyle yüzleşiyor.
Nursema’ya olan duyguları karşılıksız kalmayan İlhami, işi resmileştirmek adına Ünal ailesinin kapısına "dini nikah" teklifiyle geliyor.