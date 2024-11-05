Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!"

Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Mustafa'nın yasak aşkı olarak ortaya çıkan kişinin "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" sözleri damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" - Resim : 1

Show TV’nin sebilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 8 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşacak. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" - Resim : 2

Fragmanda Doğa "Benim gitmem lazım. Bu çok yanlış diyor." diyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" - Resim : 3

Heves ise Doğa’ya "Gidiyorum yarın uçağım var, rahatlayabilirsin" diyor.  

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" - Resim : 4

Fatih de Mustafa'ya iftira atan kızı bulup eve getiriyor. Fragmana Mustafa'nın yasak aşkı olarak ortaya çıkan kişinin "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" sözleri damga vuruyor. 