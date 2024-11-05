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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!"
Show TV’de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Mustafa'nın yasak aşkı olarak ortaya çıkan kişinin "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" sözleri damga vurdu.
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Show TV’nin sebilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 8 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanda Doğa "Benim gitmem lazım. Bu çok yanlış diyor." diyor.
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Heves ise Doğa’ya "Gidiyorum yarın uçağım var, rahatlayabilirsin" diyor.
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Fatih de Mustafa'ya iftira atan kızı bulup eve getiriyor. Fragmana Mustafa'nın yasak aşkı olarak ortaya çıkan kişinin "Mustafa ve Nilay'ı ayırmam için Pembe Hanım tuttu!" sözleri damga vuruyor.