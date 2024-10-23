Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?"

Show Tv'de Cuma akşamları izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 73'üncü bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Meri'nin Doğa'ya sorduğu "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" sorusu damga vurdu.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" - Resim : 1

Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 73'üncü bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 25 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" - Resim : 2

Fragmanda Fatih annesine yaşananları unutmadığını söylüyor. Annesi de "Unutacaksın" diye sert çıkıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" - Resim : 3

Görkem ve Pembe Hanım hocaya gidiyorlar. Abdullah Bey de "Bu hurafeleri bırakın artık" diyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" - Resim : 4

Cemal, Kıvılcım'a "Beni annenle tanıştırsana. Belki az da olsa neşelendiririm, ne dersin?" diye soruyor