Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?"
Show Tv'de Cuma akşamları izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 73'üncü bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Meri'nin Doğa'ya sorduğu "Sen Fatih'i mi özlüyorsun?" sorusu damga vurdu.
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Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 73'üncü bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 25 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Fragmanda Fatih annesine yaşananları unutmadığını söylüyor. Annesi de "Unutacaksın" diye sert çıkıyor.
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Görkem ve Pembe Hanım hocaya gidiyorlar. Abdullah Bey de "Bu hurafeleri bırakın artık" diyor.
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Cemal, Kıvılcım'a "Beni annenle tanıştırsana. Belki az da olsa neşelendiririm, ne dersin?" diye soruyor