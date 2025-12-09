Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Sizlere bir şey söylemeliyim..."
Show ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 117. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Nikah kıyılacakken Başak'ın "Sizlere bir şey söylemeliyim..." sözleri ile herkesi şaşırtıyor.
Show TV ekranlarında dört sezondur yayınlanan popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin 117. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda Salkım, herkesle arasını iyi tutmaya çalışırken Çimen ona karşı duyduğu şüpheleri gizleyemiyor. Ömer, Bade ile Kemal arasındaki yakınlıktan oldukça memnuniyet duyarken, Kıvılcım yaşadığı acıyla yalnız kalıyor.
Fatih ve Başak düğün hazırlıklarına devam ederken, Başak bu evliliğin ardındaki gerçekleri hatırlatıyor. Artan gerilimle birlikte, nikah masasında Başak’ın yapacağı itiraf izleyiciyi büyük bir sırla baş başa bırakıyor.
