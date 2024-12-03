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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız"
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 79. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Görkem bebeği kaybetme tehlikesi yaşarken, Fatih Doğa'ya onunla tekrar evlenmek istediğini ve evlendikten sonra her şeyin Doğa'nın istediği gibi olacağını da söylüyor.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
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Fragmanda Kıvılcım'ı korumak için hayatını tehlikeye atan Ömer'e Kıvılcım bakıyor ve ikili yeniden yakınlaşıyor. Pembe başlarına gelen her şeyin sorumlusu olarak Arslan ailesini görüyor.
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Görkem bebeğini kaybetme tehlikesi yaşarken Fatih'e "Eğer bebeğime bir şey olursa vebali senin" diyor.
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Evde bir hırsızlık yaşanıyor ve Pembe Meri'den şüpheleniyor.