Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız"

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 79. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Görkem bebeği kaybetme tehlikesi yaşarken, Fatih Doğa'ya onunla tekrar evlenmek istediğini ve evlendikten sonra her şeyin Doğa'nın istediği gibi olacağını da söylüyor.

Elele Online

Elele Online
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız" - Resim : 1

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız" - Resim : 2

Fragmanda Kıvılcım'ı korumak için hayatını tehlikeye atan Ömer'e Kıvılcım bakıyor ve ikili yeniden yakınlaşıyor.  Pembe başlarına gelen her şeyin sorumlusu olarak Arslan ailesini görüyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız" - Resim : 3

Görkem bebeğini kaybetme tehlikesi yaşarken Fatih'e "Eğer bebeğime bir şey olursa vebali senin" diyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Söz veriyorum ayrı bir evimiz olacak, yeni bir hayatımız" - Resim : 4

Evde bir hırsızlık yaşanıyor ve Pembe Meri'den şüpheleniyor. 