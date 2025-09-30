Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Tanıştırayım, kız arkadaşım…”
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümünden 2. fragman geldi. Yeni fragmanda Mustafa eve geliyor. Tanıtımın finalinde Asil’in, Doğa ve Fatih’le çıktıkları yemekte yanında getirdiği kız arkadaşı, çifti şoke ediyor.
Show TV ekranlarında Cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın hastaneden taburcu olması duygusal anlara sahne oluyor. Ailedeki gerginlikleri sona erdirmek isteyen Abdullah, huzurun yeniden sağlanmasını arzularken; Nilay o gece yaşananları çözmeye çalışıyor
Ömer, başını belaya sokan arkadaşının oğluna yardım etmek isterken, gerçek katilin kendisi olduğunu düşünerek büyük bir vicdan azabı yaşıyor. Kıvılcım ise her şeyden habersiz bir şekilde eşine destek olmaya çalışıyor.
Firaz ve Nursema birbirlerine içlerini dökerken sarılmaları dikkat çekiyor.