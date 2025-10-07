Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2.fragman: "Benim güzel sevgilime özür hediyesi"
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölümden 2. fragman yayınlandı. Fragmana Doğa ve Fatih'in barışması damga vururken, Ömer ve Kıvılcım sahneleri de tansiyonu yükseltiyor.
Show TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
Fragmanda Fatih Doğa'ya özür hediyesi araba alıyor Doğa da barıştıklarını söylüyor.
Mustafa'nın eve dönmesi evde dengeleri değiştiriyor. Işıl Mustafa için müştemilatı hazırlattığını söylüyor. Nilay ve Mustafa bu duruma karşı çıkıyor.
Işıl da Nursema'ya kararına karışmaması gerektiğini söylüyor.