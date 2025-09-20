Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Belki de biri çarptı ve kaçtı..."
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yeni sezon ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti. Dizinin hemen ardından 106. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde tansiyon yükseliyor...
Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yeni sezonunu açtı ve yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti.
Işıl, kendisine gelen esrarengiz zarfın peşine düşerken, Fatih’in, Kıvılcım’la; Doğa hakkında konuşması dikkat çekiyor.
Doğa, Fatih’i artık sevmediğini haykırırken Nilay’ın, Mustafa’yı ziyaret ettiği yayınlanan tanıtımla ortaya çıkıyor.