Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Doğa kaza yapmış!"

Önceki bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 109. Bölümünde; Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar. Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır.