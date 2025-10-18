Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "Doğa kaza yapmış!"
Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Doğa'nın kaza yapması ile birlikte tüm aile hastaneye koşuyor. Doğa'nın kazasının ardından Çimen'de hastanede kötü bir haber alıyor. Bunun üzerine Sönmez "Biz ne günah işledik de bunlar başımıza geliyor" diye sitem ediyor.
Show TV’nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
Önceki bölümde neler oldu?
Kızılcık Şerbeti'nin 109. Bölümünde; Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Ancak bu yük ilişkilerini kötü etkilemeye başlamıştır bile. Kıvılcım kâbuslar görmeye başlar. Fatih’in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Aralarındaki olayın büyümesi sonucu Asude ve Abdullah devreye girer, bu düşmanlığı yok etmek için bir çözümleri vardır.