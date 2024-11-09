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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman: "O yarım kalan şey tamamlanmaya kalkmasın da..."
Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fatih ve Doğa yeniden bir araya geliyor ve bir anda tartışırlarken Fatih, Doğa'yı öpüyor. Fragmana Kıvılcımın "O yarım kalan şey tamamlanmaya kalkmasın da..." sözleri damga vuruyor.
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Show TV’ninsevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle bir kez daha izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Başrollerinde usta isimler Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Pembe ablasına gittikten sonra tekrar evine döner. Ünallar evi hala Pembe'ye öfkelidir.
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Kıvılcım Cemal'e "Her yerde karşıma çıkıyorsun, sen beni takip mi ettiriyorsun?" diye sorar. Cemal de "Sen beni sapık mı sanıyorsun?" diye çıkışır.
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Abdullah Bey Meri'ye hediye alır. Meri de çok sevinir ve Abdullah Bey'e teşekkür etmek için sarılır.