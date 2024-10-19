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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Abdullah Bey, sen bana bunu yeniden nasıl yaparsın?"
Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 73'nci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Pembe Hanım'ın "Abdullah Bey, sen bana bunu yeniden nasıl yaparsın?" sözleri damga vurdu.
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Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 73. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 73. bölüm, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek.
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Yeni fragmanda Fatih, Doğa'ya herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını söylemesini istiyor, her zaman yanında olduğunu hissettiriyor.
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Cemal, Kıvılcım'ın Ömer'le görüşüyor olmasından rahatsız oluyor ve sinirleniyor.
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Fatih, Mustafa'nın peşine takılan kadını buluyor ve Mustafa'dan uzak durmasını söylüyor. Ancak Mustafa'ya tuzak kuran kişi Mustafa'ya yakınlaşıyor ve "Tek göz odam olsun ama yanımda sen ol" deyip Mustafa'yı öpüyor.